Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü

Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
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Avustralya'nın Melbourne kentinde silahlı bir adam ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru, çalıntı bir araçla saldırıya uğradı. Tutuklama sırasında gerçekleşen saldırıda polis memuru, çalıntı Ford Territory marka araca çarparak duvara sıkıştı. Olayda 34 yaşındaki kadın sürücü yaşamını yitirdi, 26 yaşındaki erkek yolcu yaralandı ve polis memuru bacağını kırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde trajik bir polis olayı yaşandı. Cumartesi silahlı bir adam ihbarı üzerine giden polis ekipleri, tutuklama işlemi sırasında beklenmedik bir saldırıya maruz kaldı.

Olay sırasında çalıntı Ford Territory marka bir araç, polis memurlarından birine çarparak onu duvara sıkıştırdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, acı içinde kalan ve çığlık atan polisin, hayatta kalabilmek için aracın ön camına dört el ateş etmek zorunda kaldığı görülüyor.

Bu korkunç kazada 34 yaşındaki kadın sürücü yaşamını yitirdi. Araçtaki 26 yaşındaki erkek yolcu yaralandı ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Çarpışmada bacağı kırılan polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla bağlantılı olarak 39 yaşındaki bir kişi yasak silah bulundurma ve bisiklet çalma suçlamalarıyla tutuklandı. Şüpheli kefaletle serbest bırakılarak Ağustos ayında mahkemeye çıkacak.

Victoria Polisi yetkilileri, ateş açan memurun davranışının aldığı eğitime uygun olduğunu ve kendisine gerekli desteğin sağlanacağını açıkladı. Polis Birliği temsilcileri ise böyle durumların memurlar için hayati risk oluşturduğunu, "ya öldür ya da öl" anlarında hızlı karar vermek zorunda kaldıklarını belirtti.

Olaya tanık olanlar ani patlama sesleri duyduklarını ve yaralı polisin diğer memurlar tarafından yardım aldığını anlattı. Bu olayın ardından Victoria eyaletinde Eylül ayından itibaren pala bulundurma yasaklanacak. Ölümcül silah kullanımı nedeniyle standart prosedür kapsamında resmi soruşturma başlatıldı.

Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü

Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü

Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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