PKK Üyeleri Silahlarını İmha Etti

TERÖR örgütü PKK üyesi 30 kişilik grup, Irak 'ın Süleymaniye kentinde silahlarını bir kazana atıp ateşe vererek, imha etti.

Terör örgütü PKK mensubu grup, Irak'ın Süleymaniye kenti yolu üzerinde bulunan Jasena Dağı eteklerinde belirlenen alana geldi. PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Bese Hozat'ın da bulunduğu 15'i kadın, 15'i erkek 30 terör örgütü üyesi, tek tek silahlarını kazan şeklindeki metalin içine bıraktı. Daha sonra silahlar ateşe verilip, imha edildi. Silahların imha edildiği alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, bir helikopter havadan alanın etrafında sürekli tarama yaptı.

Burada, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti milletvekilleri, bazı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de hazır bulundu. Teröristlerin silah bıraktığı programı basın mensupları da takip etti. Alanda Irak hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcileri de gözlemci olarak yer aldı.