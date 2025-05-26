PKK'nın silah bırakması hakkında Çelik'ten açıklama: 'MİT ve TSK sahada'

AKP Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakma sürecine değindi. Ömer Çelik, "Bağdat ile, Erbil ile koordine edilecek meseleler var. MİT ve TSK sahada" dedi.

PKK, 12 Mayıs'ta silah bıraktığını ve kendini feshettiğini açıklamıştı.

Bundan sonraki sürece dair yol haritası ise kamuoyuna açıklanmadı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bağdat ile, Erbil ile koordine edilecek meseleler var. Bu konularda ilerleme sağlandı. MİT ve TSK sahada. Bu doğrulama mekanizmaları ile silahın bırakılıp bırakılmadığı ve ne düzeyde olduğu teyit edilecek" dedi.

Açıklamalarda sağduyulu olunması gerektiğine de dikkati çeken Çelik, "Siyaset görüntüsü altında sabotaj olması geçmiş dönemde de görülmüştür. Yanlış bir dilin gündemi saptırmasına izin verilmemeli" diye konuştu.

PKK'nın açıklamasının ardından kararın Suriye'deki Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) kapsayıp kapsamayacağı merak konusu.

Hükümet, PKK ile ilişkili olduğunu söylediği tüm grupların kendini feshetmesi gerektiğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada PKK'nın fesih kararı ile ilgili "Kuzey Irak ile birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz" demişti.

Ömer Çelik de 26 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Suriye'de de terör yapılanmaları sona ermeli. Suriye ordusunun bir parçası olması gerekiyor" dedi.

Suriye'nin istikrara kavuşması için çaba gösterdiklerini yineleyen Çelik, "Esad görevdeyken Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşmesinden bahsediliyordu. Şimdi bu tehlikelerden giderek uzaklaşıldığını görüyoruz. Şu anda istikrarsızlaştırıcı tek unsur İsrail saldırıları. İsrail saldırıları bölge barışını tehdit eden birinci etkendir" diye konuştu.