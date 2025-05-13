PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü Pkk, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi.

DEMOKRATİK SİYASET HAKKI TALEP EDİLİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre PKK'nın fesih ve silahlı mücadele yöntemine son verdiğine ilişkin açıklamasında, söz konusu kararların uygulanması için Abdullah Öcalan'ın süreci yürütüp yönlendirmesi ve demokratik siyaset hakkının tanınması talep edilirken, sağlam ve bütünlüklü bir hukuka güvence vurgusu da yapılması kulislerde bundan sonraki süreçte Öcalan'ın durumu ve pozisyonuna ilişkin 3 senaryoyu gündeme getirdi.

1- DEM Parti ve örgüt kanadı sürekli "fiziki özgürlük" istese de, Öcalan'ın, güvenlik endişesiyle İmralı dışına çıkmak istemediği biliniyor.

2- Öcalan'ın süreçle ilgili temas ve diyalogları için daha rahat bir ortama kavuşturulması imkanının tanınabileceği ifade ediliyor. İdari kararla daha geniş bir çalışma ortamına sahip olmasının sağlanacağı ve gündeme getirilecek düzenlemeler ile DEM Partililer ile görüşme imkanlarının artırılmasının mümkün olacağı belirtiliyor. Telefon hakkı sağlanması da tanınacak imkanlar arasında sıralanıyor.

3- PKK kongre kararlarına bağlı olarak DEM Parti'nin olağanüstü kongreyle yeniden yapılanacağı da kulislerde konuşulanlar arasında. Bu çerçevede Öcalan'ın parti kuracağı, yeniden yapılanan partinin başına geçebileceği hatta kendisine Meclis yolu açılıp açılmayacağı da merak ediliyor. Ancak şu andaki mevcut anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri buna kesinlikle imkan tanımıyor.