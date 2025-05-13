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PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
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Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın durumu ve pozisyonuna ilişkin 3 senaryo gündeme geldi. Kulislerde DEM Parti'nin olağanüstü kongreyle yeniden yapılanacağı ve Öcalan'ın parti kuracağı konulurken, şu andaki mevcut anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri buna kesinlikle imkan tanımıyor.

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü Pkk, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi.

DEMOKRATİK SİYASET HAKKI TALEP EDİLİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre PKK'nın fesih ve silahlı mücadele yöntemine son verdiğine ilişkin açıklamasında, söz konusu kararların uygulanması için Abdullah Öcalan'ın süreci yürütüp yönlendirmesi ve demokratik siyaset hakkının tanınması talep edilirken, sağlam ve bütünlüklü bir hukuka güvence vurgusu da yapılması kulislerde bundan sonraki süreçte Öcalan'ın durumu ve pozisyonuna ilişkin 3 senaryoyu gündeme getirdi.

1- DEM Parti ve örgüt kanadı sürekli "fiziki özgürlük" istese de, Öcalan'ın, güvenlik endişesiyle İmralı dışına çıkmak istemediği biliniyor.

2- Öcalan'ın süreçle ilgili temas ve diyalogları için daha rahat bir ortama kavuşturulması imkanının tanınabileceği ifade ediliyor. İdari kararla daha geniş bir çalışma ortamına sahip olmasının sağlanacağı ve gündeme getirilecek düzenlemeler ile DEM Partililer ile görüşme imkanlarının artırılmasının mümkün olacağı belirtiliyor. Telefon hakkı sağlanması da tanınacak imkanlar arasında sıralanıyor.

3- PKK kongre kararlarına bağlı olarak DEM Parti'nin olağanüstü kongreyle yeniden yapılanacağı da kulislerde konuşulanlar arasında. Bu çerçevede Öcalan'ın parti kuracağı, yeniden yapılanan partinin başına geçebileceği hatta kendisine Meclis yolu açılıp açılmayacağı da merak ediliyor. Ancak şu andaki mevcut anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri buna kesinlikle imkan tanımıyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Büyük ihtimalle Mhp nin başına gelecek

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Haber YorumlarıADCO:

Yarın başımıza başkan seçilirse hiç şaşırmam.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

özel bir af cikarilip sabikasi silinirmi dersiniz ve bir parti kurdugunu yada dem in basina gecerek secime girdigini olmazya Türkiye cumhuriyeti devletinin basina gectigini düsünün olmaz olmaz demeyin bu millet cok ihanetler gördü.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Türkiye'nin her yerine heykelleri dikilecek. Öldükten sonra Anıtkabir'e defnedilecek. Paraların üzerine resmi basılacak. Akp,mhp,chp hepsi aynı menfaatleri için yabalamayacakları şey yok

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

imrali canisi kendine imrali adasinda bir villa yapilmasini istemis diye bir haberler cikmisti dem ve ikdidar yalanladi ancak bu güne kadar ikdidar neyi inkar ettiyse yalanladiysa yok böyle bir sey desede aslinda var olduguna defalarca sahit olduk.

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