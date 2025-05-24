PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz

PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
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Terör örgütü PKK'nın, Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla kendini feshedip silah bırakması sonrası, örgütün diğer ülkelerdeki uzantılarına odaklanıldı. Suriye uzantısı PYD/YPG/SDG, yeni Şam yönetimiyle anlaşma yaparak silahlarını Suriye yönetimine devretti. Ancak PKK'nın İran uzantısı olan PJAK, silah bırakmayacaklarını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından gözler örgütün diğer ülkelerdeki uzantılarına çevrildi.

YPG, SURİYE İLE ANLAŞTI

PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG/SDG, Esad sonrası kurulan Ahmed Şara önderliğindeki yeni Şam yönetimiyle masaya oturarak 8 maddelik bir anlaşma imzaladı. Bu kapsamda YPG/SDG'li militanlar, silahlarını Suriye yönetimine devrederek yeni kurulacak Suriye ordusuna entegre olacak.

PJAK: FESİH KARARI BİZİ BAĞLAMIYOR

PKK'nın İran uzantısı olan PJAK ise, PKK'nın kararına rağmen silah bırakmayacaklarını açıkladı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını, "Orta Doğu genelinde Kürt meselesinin çözümü için önemli ve olumlu bir adım" olarak gördüklerini belirten PJAK Eş Başkanı Amir Karimi, Tahran'a karşı silahlı mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyerek, "Biz PJAK olarak ne silah bırakacağız ne de kendimizi feshedeceğiz. PKK'nın fesih kararı kendilerini bağlar, bizi değil. PJAK'ın bu konudaki kararı farklıdır." ifadelerini kullandı.

PJAK NEDİR?

İran'da 2004 yılında faaliyetlerine başlayan PJAK'ın üye sayısı, 2 ila 3 bin arasında.

İran- Irak sınırındaki dağlık bölgelerde güvenlik güçleri ile çatışan terör örgüt Tahran, Ankara ve Washington tarafından terörist olarak niteleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Ben yazmistim kac senedir hapiste olan isi bitmis apo yu dinlemezler diye... Duygusal ahmaklar begenmemisti yorumumu... Kim zker yalova kaymakamini diye bir soz var... Apo iste o sozdeki kaymakam...

Yorum Beğen17
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