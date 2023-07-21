- Peru'daki Ubinas Yanardağı'nda 2 yeni patlama

Patlama sonucu kül yağışları meydana geldi

LİMA - Peru'nun güneyinde yer alan Ubinas Yanardağı'nda meydana gelen 2 yeni patlamalar nedeniyle çevrede kül yağışı meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'nın yaklaşık bin 200 kilometre güneydoğusundaki Moquegua bölgesinde bulunan Ubinas Yanardağı'nda yeni patlamalar meydana geldi. Peru Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından yayınlanan rapora göre Ubinas Yanardağı'nda bugün yerel saatle 00.56 ve 09.22 sıralarında 2 yeni patlama gerçekleşti ve patlamalar sonucu oluşan yoğun duman kitlesi 5 bin metre yüksekliğe kadar ulaştı. Ayrıca yanardağın kraterinden çıkan duman ve küller çevrede bulunan yerleşim birimlerinde kül yağışına neden oldu. Kül yağışının sağlığa zararlı olduğunu belirten yetkililer, bölge halkına kül yağışına maruz kalmaları halinde ağız ve yüzlerini kapatarak önlem almalarını söyleyerek yanardağa yaklaşmama uyarısında bulundu. Peru Jeofizik Enstitüsü yanardağdaki patlamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi.

Çevre şehirleri etkilemişti

Ubinas Yanardağı'nda dün sabah saatlerinde büyük bir patlama yaşanmış, patlama sonucu yanardağın kraterinden çıkarak 4 bin metre yüksekliğe kadar ulaşan duman nedeniyle çevredeki şehirlerde kül yağışı görülmüştü. Peru'nun güneydoğusunda yer alan 5 bin 670 metre yüksekliğindeki Ubinas Yanardağı'nda son 500 yılda çok kez patlama ve lav çıkışının yaşandığı belirtiliyor.