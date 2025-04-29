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Peru'da Havalimanında Radar Arızası Uçuşları Aksattı

Peru'da Havalimanında Radar Arızası Uçuşları Aksattı
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Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen radar arızası, çok sayıda uçuşun aksamasına neden oldu. Arıza nedeniyle güvenlik protokolleri devreye sokuldu ve ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

PERU'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan radar arızasının çok sayıda uçuşun aksamasına neden olduğu bildirildi.

Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan radar arızası çok sayıda uçuşun aksamasına neden oldu. Yetkililer, hava trafik kontrol kulesinin radar sisteminde geçici bir arıza meydana geldiğini açıkladı. Hava trafiğini yöneten devlet şirketi Corpac ise arıza nedeniyle güvenlik protokollerinin devreye sokulduğunu ve ülke genelindeki tüm havalimanlarından uçuşların geçici olarak askıya alınmasının istendiğini kaydetti.

Radar sisteminin yerel saatle 15.35'te yeniden devreye alındığı ve uçuşların normale döndüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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