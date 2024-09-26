Üye Girişi
Haberler

PEOPIL'dan tarihi karar! İlk kez Türk avukat yönetim kuruluna seçildi

PEOPIL'dan tarihi karar! İlk kez Türk avukat yönetim kuruluna seçildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz aşırı avukatların cismani zarar ve tazminat hukuku alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 1996 yılında kurulan Pan Avrupa Kişisel Yaralanma Avukatları Örgütü (PEOPIL), ilk kez bir Türk avukatı yönetim kuruluna seçti. Av. A. Vahit Kaya, Prag'da yapılan seçimlerde tüm delegelerin oyunu alarak bu göreve layık görüldü. Kaya, üç yıl boyunca Türkiye'yi temsil edecek.

Deniz aşırı avukatların cismani zarar ve tazminat hukuku alanında adli işbirliğini güçlendirmek amacıyla 1996 yılında kurulan Pan Avrupa Kişisel Yaralanma Avukatları Örgütü (PEOPIL), tarihi bir karara imza atarak ilk kez bir Türk avukatı yönetim kuruluna seçti. Av. A. Vahit Kaya, Prag'da gerçekleştirilen seçimlerde tüm delegelerin oyunu alarak PEOPIL yönetim kuruluna katılmaya hak kazandı.

PEOPIL'dan tarihi karar! İlk kez Türk avukat yönetim kuruluna seçildi

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYİ AMAÇLIYORUM"

Kaya, üç yıl boyunca Türkiye'yi temsil edecek ve uluslararası platformlarda ülkemizin sesini duyuracak. Bu başarı, Türk hukuk camiası için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Destek veren tüm Türk, Avrupalı ve Amerikalı avukatlara teşekkür eden Kaya, "Bu onurlu görevde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorum" dedi. Kaya, "Deniz aşırı avukatların cismani zarar/kişisel yaralanmalar hukuku alanında adli işbirliğini ve deniş aşırı yargı sistemlerinin karşılıklı bilgisini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla 1996 yılında kurulmuş olanPan Avrupa Kişisel Yaralanma Avukatları Örgütü (PEOPIL) yönetim kuruluna seçilmiş olduğumu duyurmaktan mutluluk duyarım. Yönetim Kurulunda Türkiye'yi temsilen 3 yıl boyunca görev alacak ve ülkemizi temsil edeceğim. Destek veren tüm Türk, Avrupalı ve Amerikalı hukukçulara teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

PEOPIL'dan tarihi karar! İlk kez Türk avukat yönetim kuruluna seçildi

Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Dünya

Türkiye Yaşam Dünya Hukuk

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });