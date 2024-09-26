PEOPIL'dan tarihi karar! İlk kez Türk avukat yönetim kuruluna seçildi

Deniz aşırı avukatların cismani zarar ve tazminat hukuku alanında adli işbirliğini güçlendirmek amacıyla 1996 yılında kurulan Pan Avrupa Kişisel Yaralanma Avukatları Örgütü (PEOPIL), tarihi bir karara imza atarak ilk kez bir Türk avukatı yönetim kuruluna seçti. Av. A. Vahit Kaya, Prag'da gerçekleştirilen seçimlerde tüm delegelerin oyunu alarak PEOPIL yönetim kuruluna katılmaya hak kazandı.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYİ AMAÇLIYORUM"

Kaya, üç yıl boyunca Türkiye'yi temsil edecek ve uluslararası platformlarda ülkemizin sesini duyuracak. Bu başarı, Türk hukuk camiası için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Destek veren tüm Türk, Avrupalı ve Amerikalı avukatlara teşekkür eden Kaya, "Bu onurlu görevde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorum" dedi. Kaya, "Deniz aşırı avukatların cismani zarar/kişisel yaralanmalar hukuku alanında adli işbirliğini ve deniş aşırı yargı sistemlerinin karşılıklı bilgisini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla 1996 yılında kurulmuş olanPan Avrupa Kişisel Yaralanma Avukatları Örgütü (PEOPIL) yönetim kuruluna seçilmiş olduğumu duyurmaktan mutluluk duyarım. Yönetim Kurulunda Türkiye'yi temsilen 3 yıl boyunca görev alacak ve ülkemizi temsil edeceğim. Destek veren tüm Türk, Avrupalı ve Amerikalı hukukçulara teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.