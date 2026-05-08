ABD Savunma Bakanlığı gizli UFO belgelerini paylaşmaya başladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan uçan cisimlere (UFO) ilişkin bazıları 1940'lara uzanan gizli dosyaların ilk bölümünü yayımladı.

Yıllardır kamuoyu tarafından da talep edilen belgelerin 160'tan fazlası Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılırken, dosyalarda "uçan diskler", "tanımlanamayan hava araçları" ve son yıllara ait gözlem raporları yer aldı.

Çalışmaya FBI, NASA ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü gibi kurumların katkı sağladığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, açıklamasında, "Gizlilik sınıflandırmalarının arkasında saklanan bu dosyalar uzun süredir spekülasyonları körüklüyordu. Amerikan halkının bunları görmesinin zamanı geldi" dedi.

Belgelerde, Aralık 1947 tarihli "uçan disk" raporlarından, 2023'te federal ajanların gökyüzünde turuncu kürelerin daha küçük kırmızı küreler yaydığını bildirdiği olaya kadar çeşitli kayıtlar bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında federal kurumlara UFO ve uzaylılara ilişkin dosyaların belirlenip yayımlanması , bu adımın kamuoyundaki yoğun ilgiye dayandığını söylemişti.

Trump ayrıca selefi Barack Obama'nın bir podcast'te uzaylı yaşamına dair "gizli" bilgileri açıkladığını iddia etmişti.

Obama 14 Şubat'ta Brian Tyler Cohen'ın podcast programında UFO'lar için "Gerçekler ama ben görmedim ve 51. Bölge'de saklanmıyorlar" demişti.

Obama'nın sözünü ettiği 51. Bölge, ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve UFO komplo teorilerinin merkezinde yer alan çok gizli bir askeri tesis olarak biliniyor.

Eski Başkan, "Dev bir komplo yoksa ve bunu ABD başkanından saklamıyorlarsa yeraltı tesisleri olduğunu düşünmüyorum" diye konuşmuştu.

Obama, sözlerine gelen tepkilerin ardından evrenin genişliği göz önünde tutulduğunda istatistiksel olarak Dünya dışı yaşamın var olduğunu düşündüğünü söyleyerek sözlerine açıklık getirmişti.

2009-2017 yılları arasında ABD başkanlığı yapan siyasetçi, daha sonra Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "başkanlığım sırasında uzaylıların bizimle irtibata geçtiğine dair gerçekten hiçbir kanıt görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Obama uzaylılar ile ilgili sözlerini podcast programının hızlı soru-cevap yapılan kısmında söyledi. Bu röportaj sırasında gizli bilgileri paylaştığına dair bir emare yoktu.

Trump ise o dönemde gazetecilere, Obama'nın "açıklamaması gereken gizli bilgileri paylaştığını" söylemiş, kendi görüşü sorulduğunda ise "Gerçek olup olmadıklarını bilmiyorum" demişti.

Tüm bu gelişmelere rağmen, Dünya dışı yaşamın varlığına dair bugüne kadar doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.

Pentagon'un Mart 2024'te yayımladığı rapor da "tanımlanamayan anormal olaylar" (UAP) olarak adlandırılan gözlemlerin büyük bölümünün hava balonları, casus uçaklar, uydular ve benzeri olağan faaliyetlerden kaynaklandığını ortaya koymuştu.

Pentagon, 2020'de daha önce 2007 ve 2017'de sızdırılan üç UFO görüntüsünü ilk kez paylaştı.

Görüntülerden ilki 2004'te iki ABD Deniz Kuvvetleri pilotu tarafından çekildi ve Pasifik Okyanusu'nda yuvarlak bir objenin su üzerinde hızla hareket ettiği anları gösteriyor.

2015'te çekilen diğer iki videoda ise iki tanımlanamayan objenin havada hızla hareket ettiği anlar yer alıyor. Bir videoda ABD'li bir pilotun "Baksana dönüyor" dediği duyuluyor.

O dönem Pentagon'dan yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı:

"Savunma Bakanlığı kapsamlı bir incelemenin ardından bu gizliliği kaldırılmış videoların paylaşılmasının herhangi bir hassas kapasite ya da sistemi ifşa etmediği ve tanımlanamayan hava olaylarından kaynaklı askeri hava sahası ihlalleri ile ilgili herhangi bir soruşturmayı etkilemediği sonucuna varmıştır."

Pentagon'un açıklamasında videolarda yer alan cisimlerin hâlâ "tanımlanamayan" sıfatını koruduğu da vurgulandı.