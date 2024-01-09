Pentagon, Irak'taki askerlerini çekme planlarının olmadığını açıkladı

Pentagon, Irak hükümetinin ABD liderliğindeki askeri koalisyonun görevini sona erdirme açıklamasına rağmen, 2,500 personelini ülkeden çekme planının olmadığını belirtti. Pentagon sözcüsü, Tümgeneral Pat Ryder, mevcut bir çekilme planından haberdar olmadığını ifade etti ve ABD'nin halihazırda IŞİD'e karşı mücadeleye odaklandığını vurguladı. Ryder, ABD kuvvetlerinin Irak'a hükümetin daveti üzerine bulunduğunu ekledi.

Irak Başbakanı Mohammed Shia Al-Sudani geçen hafta, ABD liderliğindeki yabancı koalisyonun ülkeden çekilmesini planlamak için bir komite oluşturduklarını açıklamıştı. Ancak Pentagon'a göre, Bağdat Hükümeti, ABD kuvvetlerinin çekilme planı hakkında Savunma Bakanlığı'na bilgi vermemiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bu konudaki yorumlar için başvuruda bulundu.

Pentagon'a göre, ABD'nin geçen perşembe günü Bağdat'ta gerçekleştirdiği hava saldırısı, Irak ve Suriye'deki ABD birliklerine yönelik son saldırılara misilleme olarak gerçekleştirildi. Irak'ta 900, Suriye'de ise 2,500 ABD askeri, IŞİD teröristlerinin yeniden güçlenmesini engellemek amacıyla bulunuyor.

Son aylarda, ABD ve uluslararası koalisyon güçleri, Irak ve Suriye'de genellikle roket ve insansız hava aracı saldırıları olmak üzere 100'den fazla saldırıya maruz kaldı.