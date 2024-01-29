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Pentagon'dan "intikam" açıklaması: Ürdün'deki saldırıdan İran destekli milisler sorumlu, karşılık vereceğiz

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Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bölgede görevlendirilen ABD güçlerine dün gece düzenlenen saldırıda 3 asker öldü, 25 kişi de yaralandı. İHA ile düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Austin, "Askerlerimize yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz" ifadesini kullandı.

PENTAGON'DAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Austin, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bölgede görevlendirilen ABD ve Koalisyon güçlerine dün gece düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin ölmesi ve diğer Amerikan askerlerinin yaralanmasının kendisini öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü belirtti.

"SEÇTİĞİMİZ ZAMAN VE YERDE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Bakan Austin, "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Pentagon'dan 'intikam' açıklaması: Ürdün'deki saldırıdan İran destekli milisler sorumlu, karşılık vereceğizABD Savunma Bakanı Lloyd Austin.

"ÇIKARLARIMIZI SAVUNMAK İÇİN TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ"

ABD Başkanı Joe Biden ile kendisinin, Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini belirten Austin, "ABD'yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmişti. Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dünya

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