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Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu

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Esad sonrası Suriye'de yaşanan gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Haseke kentindeki ABD üssünden hareket eden bir askeri konvoy bölgede hareketliliğe neden olmuştu. Hareketliliğin ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddialarını ortaya çıkarması üzerine Pentagon'dan açıklama geldi. Açıklamada "Ayn el-Arab'a üs kurmuyoruz böyle bir planımız yok" denildi.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Suriye'de yeni döneme girildi. Dünyanın da yakından takip ettiği Suriye'de, geçtiğimiz günlerde Haseke kentinde ABD üssünde yaşanan hareketlilik çok konuşulmuştu.

AYN EL-ARAB'A ÜS KURULACAĞI İDDİASI

ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddia edilmiş, eskiden Kinim Oteli olan şimdilerde ise öğrenci yurdu olarak bilinen binanın üs karargahı olacağı öne sürülmüştü.

DİKKAT ÇEKEN KONVOY

Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoyun M-4 yolunda Halep'in doğu kırsalına hareket ettiği gözlemlenmişti. Bazı resmi olmayan kaynaklara göre de Sırrin, Tişrin Barajı ve iki noktada ABD'ye ait gözlem noktaları olacağı da iddia edilmişti.

PENTAGON KONUYA SON NOKTAYI KOYDU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yılın ilk basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Singh, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. ABD'nin böyle bir niyetinin olmadığının altını çizen Singh, DEAŞ ile mücadeleye odaklandıklarını ancak üs kurmak gibi bir durum olmadığını belirtti.

"ABD, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYOR"

"Suriye'de olmamızın sebebi, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini sağlamak." diyen Singh, "Şu an bölgedeki istikrara odaklanma ve istikrarı artırma zamanı. Daha önce söylediğimiz gibi, ABD Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor." ifadelerini kullandı.

Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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