Haberler

Pensilvanya'da Silahlı Saldırı: 3 Polis Hayatını Kaybetti

Pensilvanya'da Silahlı Saldırı: 3 Polis Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 2 polis ise ağır yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi.

Pensilvanya eyaletindeki York County bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin ağır yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırının bir soruşturmayı takip etmek amacıyla kırsal bir bölgeye giden polislere ateş açılması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği, yaralanan 2 polisin ise yakınlardaki hastanede tedavi altında olduğu ve durumlarının kritik olduğu kaydedildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olaya ilişkin açıklamasında, "Pennsylvania'nın York County bölgesinde meydana gelen trajik saldırıyı takip ediyoruz. Kurumlar arası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve yeni bilgiler elde edilir edilmez bunları paylaşacağız. Hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyoruz. Bu şiddet durmalıdır" ifadelerini kullandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ise "Meydana gelen trajik silahlı saldırının ardından, York County bölgesinde yerel ve eyalet ortaklarımıza yardım sağlamak üzere görev başındayız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Merkez Bankası'ndan kredi kartlarıyla ilgili önemli karar
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri

İşte yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın bilinmeyenleri
Görgü tanığından, eşinin ve çocuğunun ölümünü izleyen doktorla ilgili şok sözler

Görgü tanığından ailesini yok eden doktorla ilgili şok sözler
Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp 'Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner' dedi

Futbolcuları da yanına alıp "Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı! İşte avukatına verdiği not
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.