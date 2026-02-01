Haberler

Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı

Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jeffrey Epstein dosyalarından çıkan yeni belgelerde, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin annesi olan yönetmen Mira Nair'in 2009 tarihli bir davet yazışmasında adının geçtiği ortaya çıktı; dış basın, bunun suç isnadı değil, dönemin sosyal temaslarını yansıtan bir kayıt olduğuna dikkat çekiyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein dosyaları kapsamında yayımladığı yeni materyaller, geniş sosyal çevrelere yayılan bağlantı ağını yeniden uluslararası gündeme taşıdı. Bu kapsamda, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin annesi, dünyaca ünlü film yönetmeni Mira Nair'in de belgelerde anıldığı ortaya çıktı.

FİLM TANITIM ETKİNLİĞİNE KATILMIŞ

Adı dosyalarda geçen Nair'in, 2009'da Ghislaine Maxwell'in New York'taki evinde yapılan ve Epstein'ın yakın çevresinin katıldığı bir parti sonrası gerçekleşen film tanıtım etkinliğine ilişkin bir e-posta yazışmasında yer aldığı kaydedildi.

Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı

FOTOĞRAFLARDA KİMLER YOK Kİ

Söz konusu yazışma, publicist Peggy Siegal'in 21 Ekim 2009 tarihli e-postasında, Nair'in film "Amelia" sonrası düzenlenen partiye katıldığını belirtiyor. Yazışmada, etkinlikte eski ABD Başkanı Bill Clinton, Amazon CEO'su Jeff Bezos gibi pek çok tanınmış ismin bulunduğu ifade ediliyor.

Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı

"SUÇ VEYA SUÇ ORTAKLIĞI ANLAMINA GELMİYOR"

Yeni açıklanan belgeler bu e-postayı içeriyor olmasına rağmen, uzmanlar ve dış basın kuruluşları, isimlerin dosyada geçmesinin otomatik olarak suç veya suç ortaklığı anlamına gelmediğini vurguluyor. Nair'in adı geçen yazışmada yer alması, sadece o dönemki sosyal ilişkileri ve davet listelerini yansıtıyor; suç isnadı veya doğrudan bir bağlantı kanıtı sunmuyor.

Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Bu gelişme, Mamdani ailesinin kamuoyundaki profilini daha da görünür kıldı. Zohran Mamdani, Uganda doğumlu sosyalist siyasetçi olarak New York Belediye Başkanı seçilmiş, Mira Nair ise dünya sinemasında saygınlığı bulunan bir yönetmen olarak biliniyor.

Uzmanlar, Epstein dosyasından çıkan yeni belgelerin toplumun merakını artırdığına işaret ederken, söz konusu kişilerin ilişkilere dair ortaya çıkan her ismin bağlam içinde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Bu tür kayıtlar, yalnızca kişi isimlerinin yer aldığı sosyal ve profesyonel etkileşimlere dair bir çerçeve sunuyor; suç veya suç ortaklığına dair somut delil sayılmıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç