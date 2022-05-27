Pasifik Ziyaretleri: Avustralya Dışişleri Bakanı Fiji'de, Çinli mevkidaşı Solomon Adaları'nda - Haberler

ABD, Avustralya ve İngiltere tarafından Pasifik bölgesinin güvenliğini amaçlayan Aukus Anlaşması sonrasında, bölgede Çin'e karşı adımlar atılmaya devam ediyor. Japonya'da 24 Mayıs'ta ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın katılımıyla 'Dörtlü Zirve' sonrasında Avustralya Dışişleri Bakanı Pasifik ülkesi Fiji'ye gitti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Pasifik'in 8 ülkesini kapsayan 10 günlük ziyaret maratonuna çıktı. Diğer yandan ABD'nin Ukrayna gibi ekonomik ve savunma desteği verdiği Tayland'ın Başbakanı, devam ettiği Japonya ziyaretinde Asya'nın stratejik ve ekonomik önem kazandığını açıkladı.

Japonya'da ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın katılımıyla gerçekleşen 'Dörtlü Zirve' sonrasında Hint Pasifik bölgesinde ekonomik, güvenlik ve askeri işbirliği konusunda ikili ve dörtlü görüşmeler gerçekleştirildi. Savunma konusunda Rusya'ya bağımlı olan Hindistan, Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya daha yakın tavır sergilemişti. Zirve sonrasında açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Hindistan'ın Avustralya ile Kapsamlı Stratejik Ortaklığı sağlamdır ve yalnızca uluslarımızın insanlarına değil, aynı zamanda dünyaya da fayda sağlar" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya