Paris'teki Patlamada 50 Kişi Yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'in 5'inci bölgesinde bulunan Saint-Jacques Caddesi'ndeki 277 nolu çok katlı binada dün meydana gelen şiddetli patlamada, yaralı sayısının 50 olduğu açıklandı. Savcılık tarafından bu sabah yapılan açıklamada yaralılardan 6'sının durumunun kritik olduğu belirtildi. Yetkililer patlamada yarananlar arasında hafif yaralı ve psikolojik şok geçirenlerin de olduğunu vurguladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün akşam yaptığı açıklama ise yaralı sayısını 37 olarak duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya