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Paris'teki Patlamada 50 Kişi Yaralandı

Paris'teki Patlamada 50 Kişi Yaralandı

Dünya Haberleri

Fransa'nın başkenti Paris'teki patlamada yaklaşık 50 kişi yaralandı. 6'sı kritik durumda olan yaralılar arasında hafif yaralılar ve psikolojik şok geçirenler de bulunuyor. Patlama nedeni araştırılıyor.

p> Fransa'nın başkenti Paris'teki patlamayla ilgili bugün açıklama yapan savcılık, 6'sı kritik durumda olmak üzere yaklaşık 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer hafif yaralanmaların ve patlama sonrası şok geçirenlerin de bu sayıya dahil edildiğini vurguladı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 5'inci bölgesinde bulunan Saint-Jacques Caddesi'ndeki 277 nolu çok katlı binada dün meydana gelen şiddetli patlamada, yaralı sayısının 50 olduğu açıklandı. Savcılık tarafından bu sabah yapılan açıklamada yaralılardan 6'sının durumunun kritik olduğu belirtildi. Yetkililer patlamada yarananlar arasında hafif yaralı ve psikolojik şok geçirenlerin de olduğunu vurguladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün akşam yaptığı açıklama ise yaralı sayısını 37 olarak duyurmuştu.

Yetkililer, olaya 260 itfaiyeci ve 200 polisin müdahale ettiğini ifade ederek patlama nedenin araştırıldığını ifade etti. Patlamanın olduğu bölgede yaşayan tanıklar basına yaptıkları açıklamada şiddetli patlamanın önce bomba olduğunu düşündüklerini ancak yoğun bir gaz kokusu aldıklarını ifade etti. Paris belediyesi patlamanın şiddeti sebebiyle patlamaya yakın yerde bulunanların işitme problemleri yaşayabileceğini belirterek en yakın sağlık merkezine başvurmalarını tavsiye etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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