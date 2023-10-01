Paris'te Eyfel Kulesi yakınlarında yangın çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi yakınlarında bir binada yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ederken polis güvenlik önlemleri aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi yakınlarında yangın çıktığı bildirildi.

BFMTV'nin haberine göre, Eyfel Kulesi'nin önünden geçen Sen Nehri'nin karşı yakasındaki Trocadero Meydanı'na giden Delessert Bulvarı'nda bir binada yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ederken polis etrafta güvenlik çemberi oluşturdu.