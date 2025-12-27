Haberler

Paris metrosunda bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Güncelleme:
Fransa'nın Paris kentinde bir metro hattında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kadın yaralanırken, saldırganın 25 yaşında mali kökenli bir kişi olduğu bildirildi. Yaralıların durumu stabil, birinin hamile olduğu belirtildi.

FRANSA'nın başkenti Paris'teki bir metro hattında gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kadın yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; dün Paris metrosunun 3 numaralı hattında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kadın yaralandı. Bagnolet ve Levallois-Perret bölgelerini birbirine bağlayan hatta seyahat eden saldırganın, farklı istasyonlarda 3 kadına bıçakla saldırdığı bildirildi.

Mağdurların olay yerinde tedavi edildiği ve yaralarının hayati tehlike arz etmediği kaydedilirken, bıçaklanan kadınlardan birinin hamile olduğu belirtildi.

Mali kökenli olduğu belirtilen 25 yaşındaki saldırganın, daha sonra evinde yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

