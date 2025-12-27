Paris metrosunda bıçaklı saldırı: 3 yaralı

FRANSA'nın başkenti Paris'teki bir metro hattında gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kadın yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; dün Paris metrosunun 3 numaralı hattında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kadın yaralandı. Bagnolet ve Levallois-Perret bölgelerini birbirine bağlayan hatta seyahat eden saldırganın, farklı istasyonlarda 3 kadına bıçakla saldırdığı bildirildi.

Mağdurların olay yerinde tedavi edildiği ve yaralarının hayati tehlike arz etmediği kaydedilirken, bıçaklanan kadınlardan birinin hamile olduğu belirtildi.

Mali kökenli olduğu belirtilen 25 yaşındaki saldırganın, daha sonra evinde yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.