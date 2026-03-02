Haberler

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
Kuveyt semalarında 3 ABD F-15'in vurularak düştüğü, pilotların sağ kurtulduğu bildirildi. Olay sonrası yayımlanan ve paraşütle inen bir ABD pilotunun elinde sopa bulunan bir kişi tarafından diz çöktürüldüğünü gösteren fotoğraf büyük tartışma yarattı. İkonik kareyi paylaşan çok sayıda kişi "ABD askerinin itibarının yerle bir olduğu" yorumunda bulundu.

  • ABD'ye ait 3 F-15 savaş uçağı Kuveyt hava sahasında vurularak düştü.
  • Paraşütle yere inen pilotlar sağ olarak kurtuldu ve askeri ekipler tarafından güvenli bölgeye alındı.
  • Paraşütle inen bir ABD pilotu, çevredeki bir kişi tarafından elinde demir boruyla tehdit edildiği görüntülendi.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş üçüncü gününde sürerken, Kuveyt hava sahasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. ABD'ye ait 3 F-15 savaş uçağının vurularak düştüğü bildirildi. Olay, çatışmanın Körfez cephesinde risk seviyesinin arttığını gösterdi.

ÜÇ UÇAK, ÜÇ PİLOT

Bölgeden gelen bilgilere göre düşen F-15'lerdeki pilotlar son anda fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrıldı. Paraşütle yere inen pilotların sağ olarak kurtulduğu ve askeri ekipler tarafından güvenli bölgeye alındığı ifade edildi.

Uçakların düşüş nedenine ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, olayın hava savunma sistemleri ya da çatışma kaynaklı olup olmadığına dair farklı iddialar gündemde.

SERVİS EDİLEN FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Olayın ardından paylaşılan bir fotoğraf ise büyük ses getirdi. Olay sonrası yayımlanan ve paraşütle inen bir ABD pilotunun elinde sopa bulunan bir kişi tarafından diz çöktürüldüğünü gösteren fotoğraf büyük tartışma yaratırken, kareyi paylaşan çok sayıda kişi "ABD askerinin itibarının yerle bir olduğu" yorumunda bulundu.

Görüntülerin nerede ve tam olarak hangi şartlarda çekildiği henüz netlik kazanmadı. Pilotun olay sonrası güvenli şekilde tahliye edildiği belirtiliyor.

SAVAŞIN KÖRFEZ'E YANSIYAN CEPHESİ

ABD'nin bölgedeki askeri varlığı ve İran'ın misilleme saldırıları sürerken, Kuveyt'te yaşanan bu gelişme savaşın Körfez hava sahasına daha somut şekilde yansıdığını ortaya koydu. F-15'ler, ABD envanterinin en güçlü hava üstünlük uçakları arasında yer alıyor. Üç uçağın aynı gün düşmesi, askeri çevrelerde ve diplomatik kanallarda yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com
Haberler.com
