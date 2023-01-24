Papaz gelini uygunsuz şekilde öpen damada yumruk attı

Bir düğünde gelini uygunsuz bir şekilde öpen damat papazdan yumruk yedi. Duruma şahit olan davetliler ise gülmekten kırıldı geçti.

Nijerya'da bir kilisede gerçekleşen düğünde ilginç anlar yaşandı. Kutlama sırasında papaz "Gelini öpebilirsin" diyene kadar her şey normaldi.

DAMAT GELİNİ ÖPÜNCE OLANLAR OLDU

Bu eğlenceli ana şahit olma isteyen bazı davetliler ellerine telefonu alıp gelinle damadı kayda almaya başladı. Damadın gelini öpmeye başlamasından sonra olanlar oldu.

PAPAZ YUMRUK ATTI

Papaz gelini öpen damadın kafasına yumruk indirerek, çok fazla ileri gittiğini ve durması gerektiğini söyledi. İnternette viral olan video ise kullanıcıları ikiye böldü. Birçok kişi papazın hareketine destek verdi ve evliliğin kutsal olduğunu bu tarz hareketlerin hoş olmadığını vurguladı.