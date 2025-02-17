Papa Franciscus'un Tedavisinde Değişiklik

VATİKAN, Papa Franciscus'un tedavisinde değişikliğe gidildiğini ve hastanede biraz daha kalacağını duyurdu.

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a yapılan tetkiklerin karmaşıklığı nedeniyle tedavisinde değişikliğe gidildiğini ve hastanede biraz daha kalacağını bildirdi. Bronşit geçirdiği için 14 Şubat'tan itibaren Roma'da bir hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuna ilişkin Vatikan Basın Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son günlerde ve bugün yapılan tetkiklerin sonuçları, solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğunu göstermiş ve bu durum tedavide değişikliğe gidilmesini gerekli kılmıştır. Şu ana kadar yapılan tüm testler, karmaşık bir klinik tabloya işaret etmekte olup uygun bir hastane yatış sürecini gerektirmektedir" denildi.