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Papa Franciscus'un Tabutundan İlk Görüntüler Paylaşıldı

Papa Franciscus'un Tabutundan İlk Görüntüler Paylaşıldı
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Vatikan, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus'un tabutunu gösteren ilk görüntüleri yayınladı. Papa'nın naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na nakledildi ve tören hazırlıkları tamamlandı.

VATİKAN, Papa Franciscus'un tabut içindeki ilk görüntülerini paylaştı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan, Papa'nın inme ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiğini belirtirken, Papa'nın naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na nakledildi. Vatikan açık tabut töreni için yapılan hazırlıkların tamamlandığı bildirdi.

Vatikan Basın Ofisi, törenin düzenleneceği odanın ilk görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Kardinal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, Tören Yöneticisi Başpiskopos Diego Giovanni Ravelli ve Tören Yöneticisi Lubomir Welnitz'in Papa Franciscus'un bedenine kutsal su serpme törenini gerçekleştirdiği görülüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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