Papa 14'üncü Leo Göreve Başladı

KATOLİKLERİN yeni ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Vatikan'da düzenlenen törenle resmen görevine başladı.

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14'üncü Leo için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda göreve başlama töreni düzenlendi. Papa 14'üncü Leo'ya, törenin başında papalık sembolü olan beyaz kumaştan yapılan bir kuşak olan 'Palio' ve papalık yüzüğü olarak bilinen 'Balıkçı Yüzüğü' takıldı. Yeni Papa'nın ilk ayini için çok sayıda siyasetçi de Vatikan'a geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tören için Vatikan'a gelen isimler arasında yer aldı