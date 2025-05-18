Papa 14'üncü Leo Göreve Başladı

Papa 14'üncü Leo Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Papa 14'üncü Leo Göreve Başladı
Haber Videosu

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Vatikan'da düzenlenen törenle resmen göreve başladı. Törene çok sayıda siyasetçi katıldı.

KATOLİKLERİN yeni ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Vatikan'da düzenlenen törenle resmen görevine başladı.

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14'üncü Leo için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda göreve başlama töreni düzenlendi. Papa 14'üncü Leo'ya, törenin başında papalık sembolü olan beyaz kumaştan yapılan bir kuşak olan 'Palio' ve papalık yüzüğü olarak bilinen 'Balıkçı Yüzüğü' takıldı. Yeni Papa'nın ilk ayini için çok sayıda siyasetçi de Vatikan'a geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tören için Vatikan'a gelen isimler arasında yer aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü

Deprem sanıp sokağa döküldüler, gerçeği öğrenince kahkahaya boğuldular
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.