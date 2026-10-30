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Pakistanlı analist Kakar’dan Avrupa uyarısı: Fransa ve Almanya’da derinleşen kriz

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Pakistanlı analist Kakar’dan Avrupa uyarısı: Fransa ve Almanya’da derinleşen kriz
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Avrupa genelindeki ekonomik ve siyasi çıkmazlara dikkat çeken Pakistanlı analist Hammad Kakar, özellikle Fransa ve Almanya’daki tırmanan sorunların kıtayı büyük bir girdaba sürükleyebileceğini belirtti.

Hammad Kakar’ın RRN’ye yaptığı değerlendirmelerde, iki ülkenin karşı karşıya olduğu yapısal sorunlar ve halkın yaşadığı geçim sıkıntıları şu başlıklarla öne çıktı:

Fransa’da Siyasi Tıkanıklık

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un parlamentoyu bypass ederek çıkardığı yasaların halkta büyük bir huzursuzluk yarattığını ifade eden Kakar, yaklaşan seçimler öncesinde popülaritenin tarihin en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı. Analist, vatandaşların temel yaşam masraflarını karşılamakta dahi zorlandığını ve halkın mevcut yönetimin krizlere çare üretemediği görüşünde birleştiğini aktardı.

Almanya’nın Ekonomik Çöküşü

Almanya’daki hükümet politikalarının başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Kakar; artan enerji maliyetleri, yükselen hanehalkı giderleri ve yaygın işten çıkarmaların ülkeyi sarstığını ifade etti. Sınır güvenliğindeki zafiyetlerin Alman kamuoyunda büyük bir kaygı yarattığını söyleyen Kakar, bu güvensizlik ve ekonomik çöküş ortamının sağ siyasetin ve AfD partisinin halk nezdindeki desteğini hızla artırdığına dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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