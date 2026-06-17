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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü
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Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefonda ABD-İran mutabakatı ve Bürgenstock anlaşmasını ele aldı. Ayrıca R-4 Dışişleri Bakanları toplantısı hazırlıkları görüşüldü.

PAKİSTAN Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ishaq Dar'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, "İki bakan, ABD ve İran arasında varılan son mutabakat ile cuma günü İsviçre'nin Bürgenstock kentinde imzalanacak anlaşmayla ilgili görüş alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Dar ve Abdulati'nin görüşmede, haziran ayı sonunda yapılacak 'Bölgesel Dört (R-4) Dışişleri Bakanları' toplantısı için hazırlıkları da ele aldığı ve yakın temas halinde kalmak üzere anlaştıkları belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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