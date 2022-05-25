Pakistan sokakları karıştı - Haberler

Pakistan'ın Lahor kentinde eski Başbakan Imran Khan'ın cihat çağrısı sonrasında partisi Tehreek-i Insaf destekçileri sokağa döküldü.

POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ

Polis, "Özgürlük Yürüyüşü" adı altında araçlarla başkent İslamabad'a ulaşmak isteyen protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eski Başbakan Khan tarafından yapılan protesto çağrısı sonrasında sokaklara inen protestocuların başında eski federal bakan Hammad Azhar da yer aldı.

"PAKİSTAN İÇİN BELİRLEYİCİ BİR AN"

Lahor'un Batti Chowk ve birçok bölgesinde konuşlanan polisler çatışmalar esnasında, aralarında yerel parti lideri Zubair Niazi'nin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı. Khan protesto ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu, Pakistan için belirleyici bir an" dedi.