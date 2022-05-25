Pakistan sokakları karıştı - Haberler

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Pakistan sokakları karıştı

İhlas Haber Ajansı - Abid Mazhar - Dünya
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Pakistan'ın eski lideri Imran Han'ın halka cihat çağrısı yapması sonrasında sokaklar karıştı. Lahor kentinde protesto gösterisi düzenleyen Tehreek-i Insaf partisi destekçilerine polis sert müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda onlarca insan gözaltına alındı, Khan ise "Bu, Pakistan için belirleyici bir an" dedi.

Pakistan'ın Lahor kentinde eski Başbakan Imran Khan'ın cihat çağrısı sonrasında partisi Tehreek-i Insaf destekçileri sokağa döküldü.

Pakistan sokakları karıştı

POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ

Polis, "Özgürlük Yürüyüşü" adı altında araçlarla başkent İslamabad'a ulaşmak isteyen protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eski Başbakan Khan tarafından yapılan protesto çağrısı sonrasında sokaklara inen protestocuların başında eski federal bakan Hammad Azhar da yer aldı.

Pakistan sokakları karıştı

"PAKİSTAN İÇİN BELİRLEYİCİ BİR AN"

Lahor'un Batti Chowk ve birçok bölgesinde konuşlanan polisler çatışmalar esnasında, aralarında yerel parti lideri Zubair Niazi'nin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı. Khan protesto ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu, Pakistan için belirleyici bir an" dedi.

Pakistan sokakları karıştı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Dünya

Protesto, Pakistan, Başbakan, Polis, Dünya, Güncel, Haberler

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