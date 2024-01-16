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Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi: Kabul edilemez

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İran'ın Pakistan'daki militan grubu Ceyş el Adl örgütünü füzelerle hedef alması ve 2 çocuğun hayatını kaybetmesi sonrası Pakistan'dan sert tepki geldi. İslamabad yönetimi, hava sahasının İran tarafından sebepsiz şekilde ihlal edilmesini şiddetle kınayarak, egemenliğinin bu ihlalinin tamamıyla kabul edilemez olduğunu ve ciddi sonuçları olabileceğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları'nın, Pakistan'daki militan grubu Ceyş el Adl örgütünü füzelerle vurmasına Pakistan sert tepki gösterdi. 2 çocuğun öldüğü saldırıyı kınayan Pakistan yönetimi, egemenliğinin bu ihlalinin tamamıyla kabul edilemez olduğunu ve ciddi sonuçları olabileceğini bildirdi.

İRAN, PAKİSTAN'A FÜZE FIRLATTI

İran, kendi topraklarında ve Pakistan'da faaliyet gösteren militan grubu Ceyş el Adl'ın üslerini hedef aldı. İran Devrim Muhafızları, Pakistan'daki iki üssü füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu.

Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi: Kabul edilemez

PAKİSTAN'DAN İRAN'A SERT TEPKİ

Pakistan, hava sahasının İran tarafından sebepsiz şekilde ihlal edilmesini şiddetle kınadı. İslamabad yönetimi, egemenliğinin bu ihlalinin tamamıyla kabul edilemez olduğunu ve ciddi sonuçları olabileceğini açıkladı.

İRAN'IN SALDIRISINDA 2 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun ise yaralandığı bildirildi.

Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi: Kabul edilemez

CEYŞ EL ADL ÖRGÜTÜ

İran'daki Sünni Beluçların haklarını koruduğunu iddia eden ve militan bir örgüt olan Ceyş el Adl, ağırlıklı olarak Sünni Beluçların yoğun olarak bulunduğu Pakistan'ın Belucistan eyaleti ve İran'ın Sistan ve Beluçistan ili sınırında faaliyet gösteriyor. 2012 yılında, Suriye İç Savaşı'nda İran'ın Esed'e verdiği desteğe karşı çıkmasıyla tanınan Selahaddin Faruki tarafından kurulan örgüt, İran'daki Sünni Beluçların haklarını savunduğunu söyleyerek İran hükümetine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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