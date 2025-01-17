Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, 250 milyon dolarlık yolsuzluk davasında suçlu bulunarak 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Büşra Bibi de aynı davada 7 yıl hapis cezası aldı.

İslamabad'daki mahkeme, 72 yaşındaki Han'ı bir emlak patronundan kara para karşılığında arazi kabul etmek ve yasa dışı para transferine izin vermekle suçlu buldu. Hakim Nasir Javed Rana, "Savcılık iddiasını kanıtladı. Khan suçlu bulundu" açıklamasını yaptı.

Duruşma sonrası konuşan Han, suçlamaları reddederek "Ne bir anlaşma yapacağım ne de af talep edeceğim" dedi. Eski başbakan, kendisi hakkında açılan yaklaşık 200 davanın siyasi komplo olduğunu öne sürüyor.

Halihazırda tutuklu bulunan Han'ın eşi Büşra Bibi, kefaletle serbest bırakılmışken, mahkeme kararının ardından yeniden tutuklandı.

2022'de güvensizlik oylamasıyla başbakanlıktan düşürülen Khan, aynı yıl uğradığı suikast girişiminde yaralanmış ve olaydan üst düzey askeri yetkilileri sorumlu tutmuştu.

Pakistan'ı 1992'de Kriket Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan eski milli takım kaptanı Khan'ın, Şubat ayındaki seçimlerde aday olması da engellenmişti.

Khan'ın avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı. Soruşturma sürüyor.