Pakistan Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

PAKİSTAN Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar 19-21 Mayıs tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning bugün yaptığı açıklamada Dar'ın ziyaretinin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini açıkladı. Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerginliğe değinen sözcü Mao, Çin'in bu konudaki tutumunu defalarca yinelediğini kaydetti. Sözcü, Hindistan ve Pakistan ile teması sürdürerek kapsamlı ve kalıcı ateşkesin gerçekleştirilmesi ve bölgesel barış ve istikrarın korunması için yapıcı bir rol oynamakta istekli olduklarına dikkat çekti.