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Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım

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Pakistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in TOGG'u test ettiği anları paylaştı. Videoda Dombra'nın Urduca versiyonunun çalması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım

ERDOĞAN, ŞERİF'E TOGG HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şerif'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'e "Ayder" renginde Togg armağan etti. Başbakanlık binası bahçesinde bir süre sohbet eden iki lider, Togg önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım

TEST ANLARINI DOMBRA İLE PAYLAŞTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Başbakan Şerif'e yolcu koltuğunda eşlik etti. Pakistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şerif'in Togg'u test ettiği anları, Dombra'nın Urduca versiyonunun yer aldığı bir videoyla paylaştı.

Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
Kaynak: AA / Dünya
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