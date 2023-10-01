Pakistan'da Türkiye'nin de katıldığı 'Ebedi Kardeşlik-2' tatbikatı sona erdi

Pakistan ordusunun düzenlediği 'Ebedi Kardeşlik-2' tatbikatı, Türkiye, Kazakistan, Katar ve Özbekistan'dan özel kuvvetlerin katılımıyla sona erdi. Tatbikat, kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve terörle mücadelede ortak görevlendirme konseptlerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Pakistan'da Türkiye'nin de katıldığı "Ebedi Kardeşlik-2" çok uluslu özel kuvvetler tatbikatı sona erdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinde 17 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren "Ebedi Kardeşlik-2" tatbikatına Türkiye, Kazakistan, Katar ve Özbekistan'dan özel kuvvetlerin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikat ile kardeş ülkelerin silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, terörle mücadelede ortak görevlendirme konseptlerinin geliştirilmesi ve gelecekteki askeri işbirlikleri için karşılıklı ilgi alanlarının belirlenmesinin hedeflendiği vurgulandı.