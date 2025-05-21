Pakistan'da Okul Otobüsüne Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 30 Yaralı

PAKİSTAN, Afganistan sınırındaki Belucistan eyaletinde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı okul otobüsüne yönelik bombalı saldırı için Hindistan'ı suçladı.

Pakistan'ın güneybatısında askeri bir okulda eğitim gören çocukları taşıyan otobüse saldırı düzenlendi. Otobüsün hedef alınması sonucu 3'ü çocuk, 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30 çocuğun da yaralandığı bildirildi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, "Hindistan tarafından planlanan ve Belucistan'daki vekil unsurları eliyle gerçekleştirilen bir başka korkak ve iğrenç saldırıda, öğrenci taşıyan bir otobüs hedef alınmıştır" ifadelerini kullandı.