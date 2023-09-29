Pakistan'da Mevlit Kandili için toplananlara bombalı saldırı: 52 kişi öldü, 58 kişi yaralandı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis 52 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı. Bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

İNTİHAR SALDIRISI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.