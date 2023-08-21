Pakistan'da kaza yapan otobüs yandı: 20 ölü, 15 yaralı
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü akaryakıt varilleri taşıyan pikaba çarparak alev aldı. Yangında alevlerin arasında kalan otobüsteki 20 kişi yanarak can verdi, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde akaryakıt varilleri taşıyan bir pikaba çarpan yolcu otobüsünün alev alması sonucu 20 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
YANAN OTOBÜSTE 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Hafizabad eyaletinde dün Karaçi-İslamabad seferini yapan bir yolcu otobüsü akaryakıt varilleri taşıyan bir pikaba çarptı. Çarpışmanın ardından otobüsü alevlerin sarması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.
3 YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı, 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.