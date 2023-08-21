Pakistan'da kaza yapan otobüs yandı: 20 ölü, 15 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde akaryakıt varilleri taşıyan bir pikaba çarpan yolcu otobüsünün alev alması sonucu 20 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

YANAN OTOBÜSTE 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Hafizabad eyaletinde dün Karaçi-İslamabad seferini yapan bir yolcu otobüsü akaryakıt varilleri taşıyan bir pikaba çarptı. Çarpışmanın ardından otobüsü alevlerin sarması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı, 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.