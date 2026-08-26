İslamabad'da Hastane Yangını: 15 Bebek Hayatını Kaybetti
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün yenidoğan servisinde klima kompresörünün patlaması sonucu çıkan yangında 15 bebek yaşamını yitirdi, 1 bebek kurtarıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
PAKİSTAN'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan servisinde çıkan yangında 15 bebek yaşamını yitirdi.
Pakistan basını, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktığını duyurdu. Yangın anında ünitedeki bebeklerden 1'inin kurtarıldığı, 15'inin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı