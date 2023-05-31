Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi dolayısıyla şükür kurbanları kesildi

Pakistan'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki zaferi dolayısıyla onlarca şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Pakistan'da bir Türk şirketi tarafından düzenlenen organizasyonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki zaferi dolayısıyla onlarca büyükbaş şükür kurbanı kesildi.

Şirket yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Türk milletinin selameti için kurbanların kesildiğini belirterek, kesilen kurbanların, Lahor, İslamabad, Ravalpindi şehirlerinde 1500'den fazla öğrencinin bulunduğu 9 farklı yetimhaneye, Attock ve Haripur şehirlerinde de 600 Türkmen aileye dağıtıldığını kaydetti.