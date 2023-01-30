Pakistan'da camiye bombalı saldırı
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Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 50 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 50 kişi yaralandı. Yerel medya, yaralıların bazılarının durumunun kritik olduğunu duyurdu.
Pakistan Devlet Televizyon Kurumu (PTV), Peşaver kentinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendiğini ve 50 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılar arasında güvenlik güçleri ve çocukların da olduğu aktarıldı.BAŞKENT İSLAMABAD'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDIİslamabad Polisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Peşaver'deki patlamanın ardından kente giriş ve çıkış noktalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Keskin nişancılar önemli liman ve binalara konuşlandırıldı. İslamabad Başkent Polisi, termal görüntüleme özelliği ile donatılmıştır. Seyahat ederken kimlik belgelerinizi yanınızda taşıyın. Polis kontrolleri sırasında iş birliği yapın" denildi.İMRAN HAN: SALDIRIYI KINIYORUZ
Pakistan eski Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı. Han, "Peşaver Camii'nde namaz sırasında polis hatlarına düzenlenen terörist intihar saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dualarım ve taziyelerim kurbanların ailelerine gidiyor. Artan terörizm tehdidiyle mücadele etmek için istihbarat kaynaklarımızı geliştirmemiz ve polis güçlerimizi uygun şekilde donatmamız zorunludur" dedi.