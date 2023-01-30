Pakistan'da camiye bombalı saldırı

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 50 kişi yaralandı. Yerel medya, yaralıların bazılarının durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Pakistan Devlet Televizyon Kurumu (PTV), Peşaver kentinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendiğini ve 50 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılar arasında güvenlik güçleri ve çocukların da olduğu aktarıldı.

Pakistan eski Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı. Han, "Peşaver Camii'nde namaz sırasında polis hatlarına düzenlenen terörist intihar saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dualarım ve taziyelerim kurbanların ailelerine gidiyor. Artan terörizm tehdidiyle mücadele etmek için istihbarat kaynaklarımızı geliştirmemiz ve polis güçlerimizi uygun şekilde donatmamız zorunludur" dedi.