Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Pakistan'da Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinliğe, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raca Pervaiz Eşref, Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı. Büyükelçi Mehmet Paçacı, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini ve Türk halkının demokrasiyi koruma iradesine vurgu yaptı. Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Eşref ise Türk halkının kahramanlığına dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini övdü.

Pakistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğindeki etkinliğe, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raca Pervaiz Eşref, Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Pakistan'daki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Mehmet Paçacı, etkinlikteki konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin püskürtülmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini anımsattı.

Paçacı, 15 Temmuz'un Türk halkının kesin iradesiyle demokrasinin korunduğu bir gece olduğunu vurguladı. Pakistan Anayasa Mahkemesinin Aralık 2018'de FETÖ'yü "terör örgütü" ilan ettiğini belirten Paçacı, Türkiye ve Türk halkının Pakistan'ın bu kararından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türk halkının kahramanlığına vurgu

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Eşref de Türk halkının tarihi bir örnekle halkın hakları ve özgürlüğünü koruma kararlılığının güçle bastırılamayacağını doğruladığını söyledi.

Sokağa çıkan on binlerce Türk vatandaşının vatanlarını korumak için gösterdiği kahramanlığa dikkati çeken Eşref, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı, dirayeti ve karizmatik liderliğine övgüde bulundu.

Pakistan Ulusal Meclisi ve Senatosu'nun Türkiye ile dayanışma içerisinde olunduğuna dair oy birliğiyle kabul ettiği bildirilere atıfta bulunan Eşref, bu süreçte tüm Pakistan'ın Türkiye ve Türk halkının yanında durduğunu anlattı.

"Erdoğan, baskı altındaki Müslümanların destekçisi"

Eşref, Pakistanlıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "baskı altındaki Müslümanların destekçisi" olarak gördüğünü ifade ederek, Erdoğan'ın, politikasını kamu hizmetine dayandıran dünyadaki birkaç liderden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde zor zamanlarda Pakistan'ın yanında durduğuna işaret eden Eşref, Pakistan'da yaşanan 2005 depremi, 2010 ve 2022'deki sellerde Türk halkı ve hükümetinin İslamabad'a desteklerini hatırlattı.

Eşref, Türkiye ve Pakistan'ın iki ülke arasındaki özel ilişkilerden duyduğu karşılıklı memnuniyeti dile getirdi.