Pakistan Büyükelçisi Cüneyd: Cammu ve Keşmir Sorunu Çatışmaları Sürdürüyor

Pakistan Büyükelçisi Cüneyd: Cammu ve Keşmir Sorunu Çatışmaları Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Hindistan ile olan gerilime dair açıklamalarda bulundu. Cüneyd, Cammu ve Keşmir'in yasa dışı işgalinin çözülmediği sürece çatışmaların devam edeceğini belirtti ve Türkiye'ye destekleri için teşekkür etti.

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ülkesiyle Hindistan arasındaki gerilime ilişkin, "Biz barış yanlısı bir milletiz. Ama silahlı kuvvetlerimiz dünyanın en iyilerinden. Savaştaki gerçek sebep, yasa dışı olarak işgal edilen Cammu ve Keşmir'dir. Bu çözülmediği sürece çatışmalar sürecektir" dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, Hindistan'a karşı mücadele eden silahlı kuvvetler ve Pakistan halkını onurlandırmak amacıyla 'Youm-e-Tashakur' (Şükran Günü) etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Keşmir'de bugüne kadar hiçbir şey çözülmediğini vurgulayarak, "Onlarca yıldır işler sadece kötüye gitti. Masum insanlar öldürüldü ve ihlaller tekrar tekrar yaşandı. Biz barışçıl bir çözüm istedik. Ama karşı taraf saldırgan söylemlere başvurdu. Noor Khan Üssü gibi askeri tesislere saldırıldı. Neyse ki ciddi bir zarar olmadı. Ama biz nasıl bir mesaj veriyoruz? Biz Müslümanlar rahatsız olabiliriz ama zayıf değiliz. Sınır aşıldığında karşılık veririz. Meydan okuma yeterlidir. Onlara açıkça söyledik: Biz barış yanlısı bir milletiz. Ama silahlı kuvvetlerimiz dünyanın en iyilerinden. Buradaki gerçek sebep, yasa dışı olarak işgal edilen Cammu ve Keşmir'dir. Bu çözülmediği sürece çatışmalar sürecektir. Sınırın ötesinde savaş söylemleri hiç durmuyor. Medya histerik hale geldi. Hint televizyonlarını izledim. Hindistan donanmasının Lahor'u işgal ettiğini iddia ettiler. Karaçi'nin yok edildiğini, nükleer tesislerin vurulduğunu, radyasyon testlerinin yapıldığını söylediler. Tam bir saçmalık" dedi.

'TÜRKİYE GİBİ YANIMIZDA DURAN ÜLKELERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Büyükelçi Cüneyd, "Bu ikili bir sorun değil. Bu, BM meselesidir ve küresel etkileri vardır. Bunu reddeden herkes, aşırı milliyetçi RSS ideolojisiyle aynı çizgide yer alır. Pakistan'ın nihai başarısına ulaşmasını umuyoruz. Barışa kapımız açık. Kardeşlerimize ve özellikle Türkiye gibi yanımızda duran ülkelere teşekkür ediyoruz. Türkiye zor zamanlar geçirdiğinde biz yanlarında olduk. Biz zor zamanlar yaşadığımızda, onlar bizim yanımızda durdu. Bu gerçek bir kardeşliktir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.