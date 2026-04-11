Pakistan Başbakanı Şerif: İslamabad'daki İran görüşmeleri tamam ya da devam anı

Pakistan Başbakanı Şerif: İslamabad'daki İran görüşmeleri tamam ya da devam anı
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD arasında yapılacak müzakereleri önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, kalıcı bir ateşkes arayışı için bu aşamanın hayati olduğunu ifade etti.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmelerin bu aşaması, kalıcı bir ateşkes arayışı için tamam ya da devam anıdır" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ulusa sesleniş konuşması yatptı. İran müzakerelerine değinen Şerif, İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmeleri 'tarihi bir fırsat' olarak değerlendirdi. Şerif, "Yarın her iki ülkenin de liderleri bizim davetimiz üzerine müzakere etmek için İslamabad'da olacak. Pakistan görüşmelerin başarıya ulaşması için elinden gelenin en iyisini yapacak ki bu zor bir iş. Sonuç Allah'ın elinde" ifadelerini kullandı.

Şerif, 2 haftalık ateşkesi kabul ettikleri için taraflara teşekkür ederek, Pakistan'ın bu görüşmelere ev sahipliği yapmasının sadece Pakistan için değil, tüm Müslüman dünyası için gurur verici bir an, olduğunu belirtti. İslamabad'da yapılacak görüşmelerin ardından tarafların bu görüşmelere devam edeceğini ya da etmeyeceğini vurgulayan Şerif, "Görüşmelerin bu aşaması, kalıcı bir ateşkes arayışı için tamam ya da devam anıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
