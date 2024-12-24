Pablo Escobar'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı
Medellin kartelinin Pablo Escobar tarafından yönetildiği dönemde kilit isimlerden biri olan ve Kolombiya'nın tanınmış uyuşturucu baronlarından Fabio Ochoa, ABD'de 30 yıllık hapis cezasının 25 yılını çektikten sonra sınır dışı edildi. Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Ochoa, dünya basınından da yoğun ilgi gördü.
Medellin kartelinin Pablo Escobar tarafından yönetildiği dönemde kilit isimlerden biri olan uyuşturucu kaçakçısı Fabio Ochoa Vasquez, ABD'de 25 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı.
EŞYALARI PLASTİK POŞETTE
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Ochoa Vasquez'i kurşun geçirmez yelek giymiş görevliler karşıladı. Havaalanında basın mensuplarının sorularını cevaplayan ve yoğun ilgi gören Fabio Ochoa'nın kişisel eşyalarını plastik bir torbada taşıması ise dikkat çekti.
POLİS YOKTU
Ochoa'nın havaalanına iniş yaptığı sırada hiçbir polisin olmaması Kolombiya mahkemelerinde bekleyen bir davası olmayabileceğinin göstergesi olduğu şeklinde yorumlandı.