Pablo Escobar'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı

Medellin kartelinin Pablo Escobar tarafından yönetildiği dönemde kilit isimlerden biri olan uyuşturucu kaçakçısı Fabio Ochoa Vasquez, ABD'de 25 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

EŞYALARI PLASTİK POŞETTE

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Ochoa Vasquez'i kurşun geçirmez yelek giymiş görevliler karşıladı. Havaalanında basın mensuplarının sorularını cevaplayan ve yoğun ilgi gören Fabio Ochoa'nın kişisel eşyalarını plastik bir torbada taşıması ise dikkat çekti.

POLİS YOKTU

Ochoa'nın havaalanına iniş yaptığı sırada hiçbir polisin olmaması Kolombiya mahkemelerinde bekleyen bir davası olmayabileceğinin göstergesi olduğu şeklinde yorumlandı.