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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Esad" çağrısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili Türkiye-Suriye ilişkilerini yoluna koyma umudu olduğunu dile getirmişti. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çağrı geldi. Özel, "Suriye güvenli hale gelecek ise Esad'la görüşürüm niye görüşmeyeyim? Sığınmacı sorununu çözelim. Erdoğan isterse ben de gelirim görüşmeye." dedi.

Türkiye- Suriye ilişkilerinin ne yönde ilerleyeceği merak edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında gündemi değerlendiren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Esad" çağrısı yaptı.

"ERDOĞAN İLE ESAD'IN YANINA GİDERİM"

Esad ile görüşeceğini belirttiğini söyleyen Özel, konuyla ilgili şunları söyledi: "Esat ile görüşeceğim dedim. Erdoğan, Putin'i araya soktu randevu almak için. Suriye güvenli hale gelecek ise görüşürüm niye görüşmeyeyim? Sığınmacı sorununu çözelim. Erdoğan isterse ben de gelirim görüşmeye. Hatta Erdoğan bütün liderlere desin ki 'Gelin birlikte konuşalım', ben varım."

"ERDOĞAN, ESAD İLE AYNI KAREDE YER ALMIŞTI

Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin aile fotoğrafında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile aynı karede yer almıştı. Zirvede Esad'ın konuşmasını dinleme imkanı olmadığını belirten Erdoğan, Suriye lideriyle bir araya gelmek istediğini söylemişti. "Ben hala Esed'den umutluyum." diyen Erdoğan, "Bir araya gelip Suriye- Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıYilbay Budak:

Sen kimsin Özgür?

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Haber YorumlarıHALİS ER:

Özelciğim sen şu köşede oyna birazcık

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Sen kimsin ki ?

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Amacınız çözüm değil ki? biz olmasak yapamayacak demek için. Biz dedik EYT çıktı. diyorsunuz ya eyt emekli bütçesinmi yok ettiği gibi siz gelmeyin abicim

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Sen git kumda oyna özkür

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Haber Yorumlarıdehide:

Sen olayları daha çok karıştırırsın sakın gitme :) Ne sıfatla gidecekse senden bir şey isteyen yok önce belediyeleriniz çalışsın sen ona bak.

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Haber YorumlarıKadir öcal:

Sınır dışı Askeri Operasyonlar için Tezkereye hayır diyenler nasıl olurda ben de gelirim diyebilir. Mülteci akını tamda sınır ötesi terörle mücadele ile başlar. Özer hiç inandırıcı değil ipin ucunu kaçırmışlar ve Ekremos ile ancak Devlet nasıl yıkarız diye Terör ve Türkiye karşıtı Devlet ile kol kolalar. Onlara güvenmesinler . Türk Halkı AKPyi seçmese bile başka Alternatif bulur CHP KKyı İktidara getirmez zamanı geldiğinde merak ettin. Derhal Sağ partiler birleşmeli Türkiyede

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Sayın Özgür konuşuyor. Dinleyelim ne değişecek. Hadi bismillah.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Erdoğan gel beraber bu sorunu çözelim diye bir teklifte bulunur ise git derim. Ama senin teklifin yancılıktan öteye gitmez ve ana muhalefet tavrı hiç olmaz..

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Haber YorumlarıKardelen Afra:

Alooo çarşı pazar ateş pahası. Azıcık şu zamlar gündeminizde olsun, yok Esad, yok suriye, yok arap bize ne bıktık artık.

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