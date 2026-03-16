Haberler

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BU yıl 98'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre'da gerçekleştirildi.

BU yıl 98'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre'da gerçekleştirildi.

Sinema dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 98'inci Akademi Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien üstlendi.

EN İYİ FİLM

Hamnet

Sinners

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Train Dreams

Bugonia

F1

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ YÖNETMEN

Chloe Zhao-Hamnet

Josh Safdie-Marty Supreme

Paul Thomas Anderson-One Battle After Another

Joachim Trier-Sentimental Value

Ryan Coogler-Sinners

KAZANAN: One Battle After Another / Paul Thomas Anderson

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

The Secret Agent

It Was Just An Accident

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

KAZANAN: Sentimental Value

EN İYİ KADRO

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Timothee Chalamet- Marty Supreme

Leonardo DiCaprio-One Battle After Another

Ethan Hawke-Blue Moon

Michael B. Jordan-Sinners

Wagner Moura-The Secret Agent

KAZANAN: Michael B. Jordan - Sinners

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jessie Buckley-Hamnet

Rose Byrne-If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson-Song Sung Blue

Renate Reinsve-Sentimental Value

Emma Stone-Bugonia

KAZANAN: Jessie Buckley - Hamnet

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Elle Fanning-Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas-Sentimental Value

Amy Madigan-Weapons

Wunmi Mosaku-Sinners

Teyana Taylor-One Battle After Another

KAZANAN: Amy Madigan - Weapons

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Benicio Del Toro-One Battle After Another

Jacob Elordi-Frankenstein

Delroy Lindo-Sinners

Sean Penn-One Battle After Another

Stellan Skarsgard-Sentimental Value

KAZANAN: Sean Penn - One Battle After Another

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

KAZANAN: Sinners

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

KAZANAN: Sinners

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

KAZANAN: One Battle After Another - Paul Thomas Anderson

EN İYİ KURGU

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

KAZANAN: One Battle After Another

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

KAZANAN: Avatar Fire&Ash

EN İYİ SAÇ MAKYAJ

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

KAZANAN: Frankenstein

EN İYİ SES

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

KAZANAN: F1

EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

KAZANAN: Sinners

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Dear Me-Diane Warren: Relentless

Golden-KPop Demon Hunters

I Lied to You-Sinners

Sweet Dreams of Joy-Viva Verdi

Train Dreams-Train Dreams

KAZANAN: Golden-KPop Demon Hunters

EN İYİ KISA LIVE ACTION FİLMİ

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

KAZANAN: The Singers ve Two People Exchanging Saliva

EN İYİ BELGESEL FİLMİ

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

KAZANAN: Mr. Nobody Against Putin

EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

KAZANAN: All The Empty Rooms

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

KAZANAN: KPop Demon Hunters

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

KAZANAN: The Girl Who Cried Pearls

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

