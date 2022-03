Oscar Ödülleri 2022: 'Hayranların favorisi' ödülünü hangi film kazanabilir?

The Power of the Dog'un seyircileri memnun edecek bir macera olmadığını söylemek bize düşmez ama bu yılın Oscarlar'da En İyi Film Ödülü için başlıca aday olarak gösterilen yapımın büyük kitlelere hitap etmediğini söyleyebiliriz.

Ağır ilerleyen Western, Coda, King Richard ve West Side Story gibi filmlerle birlikte başlıca favorilerden.

Ancak Oscar adaylığı alamayan çok sayıda ana akım film de var. Bu yüzden de Akademi bu yıl "Hayranların Favorisi" adlı bir ödül kategorisini başlattı. Ödülün sahibi, tamamen sosyal medya ve Akademi'nin internet sitesinden verilen oylarla belirlenecek.

Kazanan filme diğerleri gibi bir Oscar heykelciği verilmeyecek. Yani daha çok daha genç ve internet düşkünü kitleye yönelik.

Bu yılki ödül töreninin prodüktörü Will Packer, "Bu bir Oscar değil, bir ödül değil, sadece bir onaylama ve bence bu iyi bir şey. Bu törenin sırf ödüllerle ilgili, eğlenceden yoksun bir şey olması gerekmiyor" dedi.

Ancak hayranların favorisi konsepti, herkese hitap etmiyor. Bazı Oscar hayranları, birkaç yıl önce yapılan ve başarısız olan benzer bir girişimi hatırlıyor.

Next Best Picture podcastına konuşan Oscar izleyicisi Sophie Ciminello "Halkın ne düşündüğü kimsenin umurunda değil. Bunun için Box Office Mojo var. Onlar endüstrinin, filmleri yapan insanların ne düşündüğünü bilmek istiyorlar. Oscarları da bunun için izlersiniz" diyor.

Ancak bazı önemli yıldızlar destek veriyor. Aktör Samuel L Jackson geçtiğimiz günlerde Sunday Times'ta "En popüler film için de bir Oscar olmalı" demişti

Jackson, Akademi'nin Spider Man'a Oscar verip vermemesi gerektiği sorulduğunda ise "Vermeliler! Filmlerin daima yaptığı şeyi yaptı, insanları büyük bir karanlık odaya doldurdu" yanıtını vermişti.

Ödül iyi niyetle alınmış bir karar olabilir ama arzulanan kitleyi çekip çekmeyeceğinin garantisi yok. İnternette kısa viral klipler izleyen genç yaş grupları, sırf oy verdiler diye üç saatlik bir ödül törenini izlemez.

Ancak her şekilde, bu bize hayranların favorisi olabilecek ödüllere şöyle bir bakma bahanesi veriyor.

Cinderella

Tanım: Şarkıcı Camillo Cabello ve Pose dizisinin yıldızı Billy Porter'ın Sihirli Periyi oynadığı, klasik çocuk masalının müzikal adaptasyonu.

Neden iddialı? : Cabello, Fifth Harmony günlerinden bu yana kendisine adanmış bir kitleye hitap ediyor. Bir Twitter kampanyasında organize olabilecek bir kitle.

Gişe : Film sinema salonlarında oynamadı ama açılış haftasında Amazon Prime Video'da bir milyondan fazla hane izledi.

IMDb puanı : Biraz müphem 4.3.

Oscar adaylığı sayısı: Sıfır

Spider-Man: No Way Home

Tanım: Herkes No Time To Die'ın sinemayı kurtaracak ve insanları sinema salonlarına geri getirecek film olabileceğini söylüyordu. Ancak Spider-Man iki ay sonra rol çaldı ve gişede James Bond filmini ikiye katladı.

Neden İddialı : Hayranları filme bayıldı ve birden çok kez sinemaya gidip gördü. Net bir şekilde yılın en büyük filmi.

Gişe : 1,8 milyar dolar

IMDb puanı : Süper bir 8.6

Oscar adaylığı sayısı : Bir- En iyi görsel efekt

Minamata

Tanım : Johnny Depp, Japonya'nın kıyı topluluklarında yıkıcı bir etki yaratan civa zehirlenmesini belgeleyen savaş fotoğrafçısı W Euegene Smith'i canlandırıyor. Depp'in eski karısı Amber Heard ile giriştiği hukuk mücadelesinin ardından, sessiz sedasız gösterime girdi.

Neden iddialı : Depp'in çok sadık bir hayran kitlesi var. Heard'e karşı hakaret davasını kaybetti ve Hollywood'dan afaroz edildi. Ancak Depp'in yüzü olduğu Dior'un Savuage parfümünün satışları arttı. Hayranları desteklerini nasıl göstereceklerini biliyor.

Gişe : Çok zayıf bir $1,5 milyon dolar. Bunun 1 milyon doları Slovakya'dan geldi.

IMDb puanı : Güçlü bir 7.5 - Power of the Dog'tan yüksek.

Oscar adaylığı sayısı : Sıfır

Army of the Dead

Tanım : Man of Steel ve Batman v Superman'in yönetmeni Zack Synder'ın yönettiği bir zombi zoygunu filmi.

Neden iddialı : Kısmen Snyder'ın takipçilerine oy verme çağrısı yapmasından. Aynı zamanda aksi takdirde zombi filmlerine pek yüz vermeyen Akademi'nin aksi takdirde değerlendirmeyeceği yapımlardan.

Gişe : Sinemalarda sadece 1 milyon doar. Ancak Netflix'teki ilk 28 gününde 75 milyon hane tarafından izlendi.

IMDb puanı : Pek iyi olmayan 5.7.

Oskar adaylığı Sayısı : Sıfır

Dune

Tanım : Timothée Chalamet ve Zendaya Denis Villeneuve'ün, Frank Herbert'in epik bilimkurgu romanını uyarlama girişiminde oynuyor.

Neden iddialı : Dune, En iyi Film de dahil çok sayıda Oscar adaylığı alan ve hayranların gözdesi de olan nadir filmlerden biri. Ancak büyük ihtimalle sadece teknik kategorilerde ödül alacak. Bu da filmin büyük gişe başarısını ödüllendirmenin bir yolu.

Gişe : 400 milyon dolar

IMDb puanı : Etkileyici bir 8.1

Oskar adaylığı sayıs ı : 10

Tick Tick... Boom!

Description: Hamilton'ın yaratıcısı Lin-Manuel Miranda'nın yönettiği, Andrew Garfield'ın başrolünü oynadığı müzikal filmde, Rent'i yazan besteci Jonathan Larson'ın hikayesi anlatılıyor.

Neden iddialı : Özellikle müzikal severlerin çok sevdiği, yüksek kaliteli, iyi oyunculuklara sahip, etkileyici bir film.

Gişe : Bir başka Netflix yapımı olduğundan ihmal edilebilir düzeyde. Netflix sistematik bir şekilde izlenme sayılarını yayımlamadığı için kaç hanenin izlediğini de bilmiyoruz.

IMDb puanı : Sağlıklı bir 7.5.

Oscar Adaylığı Sayısı : İki - Garfield için En İyi Aktör ve en iyi film montajı.

The Suicide Squad

Tanım : James Gunn'ın 2016'daki pek beğenilmeyen Suicide Squad'ın daha iyi bir versiyonunu yapma girişiminde Margot Robbie ve Idris Elba oynuyor.

Neden iddialı : Suicide Squad'ın bu versiyonu, 5.9 IMDb puanına sahip daha önceki versiyonundan daha iyi tepkiler oldu. Dolayısıyla hayranları bu girişime desteklerini göstereceklerdir. Ayrıca bir çok kişi görsel efekt kategorisinde aday gösterilmemesine tepkili.

Gişe : 167 milyon dolar

IMDb puanı : İyi bir 7.2.

Oscar adaylığı sayısı: Sıfır.

Malignant

Tanım : Ana karakter Madison'ın kabuslarında ürkütücü cinayetleri gördüğü ve daha sonra bunların gerçek hayatta da yaşandığını fark ettiği bir suç ve korku filmi.

Neden iddialı : Çünkü asla korku filmi hayranlarının adaylığını yabana atmamalısınız.

Gişe : 34 milyon dolar

IMDb puanı : Orta sıralarda 6.3.

Os c ar adaylığı sayısı: Sıfır

Sing 2

Tanım: Sing'i hatırlıyor musunuz? Harika, bu da devam filmi. Hayvanlar şarkılar söylüyor.

Neden iddialı : En iyi animasyon ve bazen de en iyi şarkı dalları dışında, çocuk filmleri Oscarlarda pek yer almıyor. Dolayısıyla bu yeni kategori ihmal edilmiş bu film türlerine yeni bir hayat verebilir.

Gişe : 367 milyon

IMDb puanı : Müthiş bir 7.5.

Oscar adaylığı sayısı: Sıfır

Oscar Ödül Töreni 27 Mart gecesi yapılacak.