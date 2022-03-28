Oscar Ödül Töreni nedeniyle heyecan dorukta! Her kategoride büyük yarış var
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Akademi Ödülleri (Oscar), bu yıl 94'ncü kez düzenleniyor. Dünya kültür sanat dünyasının gözlerini çevirdiği Oscar ödülleri için geri sayım da başladı. Başta Bir filmden iki oyuncunun aday olması nedeniyle en iyi erkek yardımcı oyuncu ödülü başta olmak üzere birçok kategoride büyük rekabet var.
Dünya kültür ve sanat dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar Ödül Töreni'nin bu yıl 94'ncüsü düzenleniyor. Saat 03.00'da başlayacak tören nedeniyle sanatseverlerin heyecanı da doruğa çıktı.
BİR ÖDÜL İÇİN AYNI FİLMDEN İKİ ADAY YARIŞIYOR
Oscar, aynı zamanda renkli bir yarışa da sahne olacak. Bu yıl ender gerçekleşen kesişmelerden biri yaşandı. The Power of the Dog'da rol alan Jesse Plemons ile aynı filmde yer alan Kode Smit McPhee en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi. Ödülü kimin alacağı çok merak ediliyor.
İşte 94'üncü Oscar Ödülleri'nin adayları:
En iyi film
Kenneth Branagh - Belfast
Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza
Jane Campion - The Power of the Dog
Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car
Steven Spielberg - West Side Story
En iyi kadın oyuncu
Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye
Olivia Colman - The Lost Daughter
Penélope Cruz - Parallel Mothers
Nicole Kidman - Being the Ricardos
Kristen Stewart - Spencer
En iyi erkek oyuncu
Javier Bardem - Being the Ricardos
Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog
Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!
Will Smith - King Richard
Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Ariana DeBose (West Side Story)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (The Power of the Dog)
Anjanue Ellis (King Richard)
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Ciarán Hinds - Belfast
Troy Kotsur - CODA
Jesse Plemons - The Power of the Dog
JK Simmons - Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog
En iyi uyarlama senaryo
CODA
Drive My Car
Dune
The Lost Daughter
The Power of the Dog
En iyi orijinal senaryo
Belfast
Don't Look Up
King Richard
Licorice Pizza
The Worst Person in the World
En iyi belgesel
Ascension
Attica
Flee
Summer of Soul
Writing With Fire