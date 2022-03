Oscar Ödül Töreni nedeniyle heyecan dorukta! Her kategoride büyük yarış var

Dünya kültür ve sanat dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar Ödül Töreni'nin bu yıl 94'ncüsü düzenleniyor. Saat 03.00'da başlayacak tören nedeniyle sanatseverlerin heyecanı da doruğa çıktı.

BİR ÖDÜL İÇİN AYNI FİLMDEN İKİ ADAY YARIŞIYOR

Oscar, aynı zamanda renkli bir yarışa da sahne olacak. Bu yıl ender gerçekleşen kesişmelerden biri yaşandı. The Power of the Dog'da rol alan Jesse Plemons ile aynı filmde yer alan Kode Smit McPhee en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi. Ödülü kimin alacağı çok merak ediliyor.

İşte 94'üncü Oscar Ödülleri'nin adayları:

En iyi film

Kenneth Branagh - Belfast

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - The Power of the Dog

Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

Steven Spielberg - West Side Story

En iyi kadın oyuncu

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman - The Lost Daughter

Penélope Cruz - Parallel Mothers

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Kristen Stewart - Spencer

En iyi erkek oyuncu

Javier Bardem - Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog

Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!

Will Smith - King Richard

Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Anjanue Ellis (King Richard)

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Ciarán Hinds - Belfast

Troy Kotsur - CODA

Jesse Plemons - The Power of the Dog

JK Simmons - Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

En iyi uyarlama senaryo

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

En iyi orijinal senaryo

Belfast

Don't Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

En iyi belgesel

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire