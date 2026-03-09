Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı

ABD ve Güney Kore, Orta Doğu'da savaşın sürdüğü bir dönemde geniş çaplı bir askeri tatbikat başlattı. Freedom Shield adı verilen tatbikata on binlerce askerin katıldığı bildirildi.

ABD ile Güney Kore, "Freedom Shield" adı verilen yıllık ortak askeri tatbikatın yeni aşamasını başlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 19 Mart'a kadar sürecek tatbikata yaklaşık 18 bin Güney Kore askerinin katılacağını açıkladı. ABD'nin kaç askerle katıldığı ise resmi olarak açıklanmadı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİYOR

Tatbikatın, ABD'nin Orta Doğu'da İran'la artan gerilim içinde bulunduğu bir dönemde başlaması dikkat çekti. Güney Kore basınında, Washington yönetiminin bazı askeri varlıkları İran'a karşı yürütülen operasyonlara destek vermek amacıyla Kore Yarımadası'ndan Orta Doğu'ya kaydırdığı yönünde iddialar yer aldı.

ABD Kore Kuvvetleri (USFK), güvenlik gerekçesiyle askeri varlıkların hareketine ilişkin yorum yapmayacaklarını açıkladı. Güney Koreli yetkililer de bazı Patriot hava savunma sistemleri ve askeri ekipmanların Orta Doğu'ya taşındığı yönündeki haberleri doğrulamadı ancak bu durumun iki ülkenin ortak savunma kapasitesini ciddi şekilde etkilemeyeceğini belirtti.

KUZEY KORE'DEN TEPKİ BEKLENİYOR

Freedom Shield tatbikatının Kuzey Kore'nin sert tepkisini çekmesi bekleniyor. Pyongyang yönetimi uzun süredir ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarını "işgal provası" olarak nitelendiriyor ve bu tatbikatları kendi silah testleri ve askeri gösterileri için gerekçe olarak kullanıyor. ABD ve Güney Kore ise tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguluyor.

Kuzey Kore, lider Kim Jong Un ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasında 2019 yılında gerçekleşen zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Washington ve Seul ile yürütülen diyalog sürecini fiilen askıya almıştı. Son yıllarda Pyongyang yönetimi nükleer silah programını hızlandırırken Rusya ile askeri iş birliğini de artırdı.

TATBİKAT 19 MART'A KADAR SÜRECEK

Freedom Shield, ABD ve Güney Kore'nin yılda iki kez düzenlediği komuta merkezi tatbikatlarından biri olarak biliniyor. Tatbikatın büyük bölümü bilgisayar simülasyonlarıyla yürütülürken, ortak operasyon kabiliyetlerinin test edilmesi hedefleniyor.

Tatbikata "Warrior Shield" adı verilen saha eğitimleri de eşlik edecek. Ancak bu yıl saha tatbikatlarının sayısının geçen yılki 51'den 22'ye düşürüldüğü bildirildi.

Analistler, tatbikatın kapsamının azaltılmasının Kuzey Kore ile olası diplomatik temasların önünü açmak amacıyla yapılmış olabileceğini değerlendiriyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da daha önce Pyongyang ile diplomasiye açık olduklarını ifade etmişti.