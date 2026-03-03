Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Rusya, Orta Doğu'daki çatışmanın seyrine dair kritik bir uyarı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ile İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinin bölgesel gerginliği tırmandırabileceğini ve bunun nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceği riskine dikkat çekti.

DİPLOMASİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Lavrov, son günlerde ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının bölgesel istikrarı sarsma ihtimaline işaret ederek, bu tür adımların İran'ın ve diğer Arap ülkelerinin nükleer kapasite arayışına yönelmesine yol açabileceğini ifade etti. Dışişleri yetkilisi, bu durumun savaşın hedeflerinden ters bir sonuç doğurabileceğini söyleyerek diplomasi çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

"PROVOKASYON" UYARISI

Rusya, İran saldırılarına tepki olarak da bu görüşleri daha önce resmi kanallardan dile getirmişti. Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in operasyonlarının "provokasyon" olduğunu savunarak, bunun insani, ekonomik ve potansiyel olarak radyolojik tehlikeler doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Uzmanlar, mevcut savaşın uluslararası güvenlik mimarisi üzerindeki etkilerini tartışırken, Lavrov'un bu uyarısının nükleer silahlanma riskinin diplomatik çözüm yollarıyla ele alınması gerektiğine dair güçlü bir mesaj verdiğini belirtiyor. Tüm taraflara tansiyonu düşürme ve diplomasiye dönme çağrısı yineleniyor.