Ormanda panik yaratan keşif! Kazma darbesi, devasa kafatasını ortaya çıkardı

Kuzey Amerika ormanlarında keşif gerçekleştiren Amerikalı televizyon programcısı ve Youtuber Coyote Peterson, oldukça ilginç bir keşfe imza attı. Ormanda ilerlediği sırada toprağa saplanmış bir kafatası gören Peterson, bunun ne olduğuna bakmak için hemen yanına yaklaştı.

NE OLDUĞUNU ÇIKARAMADI

Peterson'un gördüğü kafatası, daha önce karşılaştığı hiçbir hayvan kafasına benzemiyordu. Bu nedenle kafatasının fotoğraflarını ve videosunu çeken Peterson, herkesin görmesi adına Youtube hesabına yükledi.

İLGİNÇ KEŞİF MERAK YARATTI

Peterson'un bu keşfi, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Kafatasının hangi canlıya ait olduğunu belirlemek adına çok sayıda yorumda bulunulmaya başlandı. Bazı kullanıcılar, kafatasının bir koca ayağa ait olduğuna dair yorumlarda bulundu. Kafatasının hangi canlıya ait olduğu ise henüz bilinmiyor.

İşte merak yaratan kafatası: