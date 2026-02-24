Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar
ABD destekli operasyonla CJNG lideri "El Mencho" ve sağ kolu "El Tuli"nin öldürülmesi sonrasında Meksika yangın yerine döndü. Kartel üyeleri evleri, arabaları ateşe verirken Meksika ordusuyla yaşanan çatışmalarda en az 55 kişi hayatını kaybetti. CJNG karteli üyelerinin, orduyla çatışma sırasında TikTok'ta canlı yayın yapmaları ise kısa sürede gündem yarattı.
- ABD destekli operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri 'El Mencho' ve sağ kolu 'El Tuli'nin öldürülmesi Meksika'da şiddet dalgasını büyüttü.
- Güvenlik güçleri ile kartel unsurları arasında çıkan çatışmalarda en az 55 kişi hayatını kaybetti.
- CJNG üyeleri orduyla girdikleri çatışma sırasında TikTok üzerinden canlı yayın yaptı.
ABD destekli operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes ile sağ kolu olarak bilinen "El Tuli"nin öldürülmesinin ardından Meksika'da şiddet dalgası büyüdü. Ülkenin birçok eyaletinde kartel üyeleri yolları kapattı, araçları ve evleri ateşe verdi.
BİLANÇO HER GEÇEN SAAT AĞIRLAŞIYOR
Güvenlik güçleri ile kartel unsurları arasında çıkan çatışmalarda en az 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Jalisco, Michoacán ve çevre bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı otoyollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, kamu düzenini sağlamak için ordu birliklerinin kritik noktalara konuşlandırıldığını açıkladı.
KARTEL ÜYELERİ CANLI YAYIN YAPTI
Şiddet olayları sürerken sosyal medyaya düşen görüntüler yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. CJNG üyeleri orduyla girdikleri çatışma sırasında TikTok üzerinden canlı yayın yaptı. Kısa sürede yayılan videolarda silahlı kişilerin çatışma anları yayınlandı.
ÖRGÜT İÇİNDE GÜÇ MÜCADELESİ
Meksika hükümeti, operasyonların organize suçla mücadele kapsamında süreceğini vurgularken, El Mencho ve El Tuli'nin ölümünün kartel içinde yeni bir güç mücadelesini tetikleyebileceği değerlendiriliyor.