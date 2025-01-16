Ömer Çelik ve Numan Kurtulmuş'tan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 19 Ocak itibariyle başlayacağını duyurulan anlaşmaya ilişkin değerlendirmeler de peş peşe geldi.

ÖMER ÇELİK: FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik anlaşmanın sağlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelik açıklamasında, "İsrail'in Gazze'ye dönük vahşi saldırganlığı tüm insanlığın vicdanını kanatmaya devam ediyor. Bugün Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes mutabakatına varılmasını, buruk da olsa memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ateşkes sürecinde rol oynayan başta Katar ve Mısır olmak üzere arabulucu ülkelerin çabaları çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca "Umarız ateşkes kalıcı hale gelir ve bir an evvel Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize gereken tüm yardımların ulaştırılması mümkün olur. Kalıcı ateşkes ve sonrasında kalıcı bir barış için 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin Devleti'nin bir an evvel kurulması gerektiğini savunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilkeli ve dirayetli siyasetiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Gazze ve tüm Filistin şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz" diye yazdı.

"FİLİSTİN DEVLETİ HUZUR İÇİN ZORUNLU"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise yaptığı açıklamada Filistin Devletinin adalet ve huzur için zorunluluk olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Filistin halkının haklı mücadelesi ve onurlu direnişi, insanlık cephesinin sesi olmaya devam ediyor. Gazze'de sağlanan ateşkes, kalıcı barışın inşası için atılan adımların başlangıcı olmalıdır. Filistin'in özgürlüğü ve haklarının teslimi, sadece bir halkın değil, insanlığın ortak değerlerine sahip çıkma mücadelesidir. Orta Doğu'da barış ve istikrarın anahtarı, Filistin halkının özgürlüğüdür. Bu amaçla, Gazze'deki her olumlu gelişme, kalıcı barışa uzanan yolda çok önemli bir aşamadır" ifadelerini kullandı.

"Bir kez daha saygıyla andığımız Filistin şehitlerinin aziz hatıraları hürmetine, mazlumların zaferinin mutlaka tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz" diyen Kurtulmuş, "Filistin halkının özgürce yaşayabileceği tam bağımsız bir devlete sahip olması, uluslararası toplumun tarihi bir sorumluluğudur. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tanınması, bölgede kalıcı huzurun ve adaletin tesisi için zorunludur. Türkiye olarak, millet ve devlet ortak bir duruşla, Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğiz. Dualarımız, Filistin'deki kardeşlerimizledir, mücadelelerinin onurlu ve adil bir sonuca ulaşacağına inancımız tamdır" diye yazdı.